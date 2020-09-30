«الثقافة والشباب» و«أكاديمية أبوظبي» تطلقان برنامج تنمية المهارات الإبداعية

المصدر: أبوظبي - البيان

بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وعلي راشد قناص الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، وقع مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب.

والدكتورة نعمة العامري، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، مذكرة تفاهم يتم بموجبها إطلاق برنامج «تنمية المهارات الإبداعية» بهدف دعم المجتمع الإبداعي في الدولة عبر توفير برامج تدريبية عالمية المستوى للمبدعين والموهوبين وطلاب الجامعات والشباب، وتزويدهم بالمهارات الضرورية والكفاءات الأساسية للمساهمة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية والاستثمار في صنع قادة المستقبل.

ستوفر الشراكة الجديدة الفرصة للمبدعين للاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من الدورات التدريبية وبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدمها نخبة من أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم.

خبرات

وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، أن الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، توفر الفرصة للكوادر البشرية لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات والمعارف في المجالات الإبداعية والثقافية بهدف تعزيز قدراتهم المعرفية وفتح آفاق جديدة أمامهم في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

مشيراً إلى أن شراكتنا ستعمل على استثمار طاقات المبدعين والموهوبين في ظل الأجواء والتحديات التي فرضها فيروس كورونا على مستوى العالم ودولة الإمارات.

وقال الناخي: «تأتي الاتفاقية مع أكاديمية أبوظبي الحكومية في إطار سعينا الدائم إلى توسيع دائرة شراكاتنا المعرفية التي تضمن تقديم الدعم للمجتمع الإبداعي في الدولة والارتقاء بمشاريعهم، وجعلها أكثر كفاءة وإنتاجاً عبر الاستفادة من آلاف الدورات التدريبية المتوفرة على المنصة الإلكترونية».

ثقة

من جهتها، قالت الدكتورة نعمة العامري، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «شراكتنا مع وزارة الثقافة والشباب تأتي من الثقة في قدرات شبابنا وحرصهم على مواكبة التغيرات العالمية في كافة القطاعات وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في سبيل بناء مستقبل مشرق، وأنه بمقدورهم الاستفادة من البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع أهدافهم الرامية للارتقاء بمسيرة البناء والتنمية المستدامة.

كما تحرص أكاديمية أبوظبي الحكومية على تسخير كافة البرامج التعليمية لخدمة شريحة أكبر من فئة الشباب، وتوفير بيئة محفزة لتبادل المعرفة والتعلم المستمر، وستدعم أكاديمية أبوظبي الحكومية من خلال هذه الشراكة لتوفير جميع الإمكانيات والمنصات التعليمية لصقل مهارات الشباب».

دورات وشهادات

صممت وزارة الثقافة والشباب وأكاديمية أبوظبي الحكومية برنامجاً مخصصاً للقطاع الثقافي في مجالات؛ الفن والتصميم، والصحافة والإعلام، وتطوير الذات، وريادة الأعمال، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، وعلوم الحاسوب، يقدم دورات تدريبية وشهادات من جامعات عالمية مثل: ستانفورد، وبيركلي، وهارفرد، وييل، وملبورن، وميشغان، وشيكاغو.

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