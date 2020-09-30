هالة بدري: «دبي للثقافة» حريصة على تشجيع الطاقات المبدعة

المصدر: دبي - البيان

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الدور المهم الذي تلعبه الإنتاجات الإبداعية التي توظف التقنيات الحديثة بطريقة هادفة ومسؤولة في تحقيق رقي المجتمعات وإيجاد مساحات مشتركة للتفاهم بين الناس على اختلاف ثقافتهم وألسنتهم، مشيرة إلى حرص الهيئة على دعم جميع المبادرات الإبداعية الملهمة التي تصب في هذا الإطار.

دعم الإبداع

وأشارت مدير عام «دبي للثقافة» خلال زيارتها لمعرض «وايلد أراب ويست» الذي يستضيفه حي دبي للتصميم طوال شهر سبتمبر الجاري، إلى التزام الهيئة بتشجيع أصحاب الفكر المتميز وتحفيز الطاقات المبدعة في شتى المجالات الثقافية والفنية، وذلك بوصفها الهيئة الحكومية المسؤولة عن دعم المجتمع الإبداعي في دبي والإمارات العربية المتحدة، ورفد المبادرات والفعاليات المبتكرة التي من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً ثقافياً عالمياً وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأوضحت بدري: «إن دعم المواهب وتحفيزها للتواصل والإبداع هو أحد أولويات خارطة طريق (دبي للثقافة) الاستراتيجية المحدّثة، وتندرج هذه الزيارة إلى معرض (وايلد أراب ويست) ضمن هذه الأولوية، إذ تحرص الهيئة على دعم هذه المبادرة لما تحمله من مفاهيم مبتكرة تركز على إبراز أوجه التمازج بين الثقافتين الشرقية والغربية، وتلتقي مع توجهات إمارة دبي التي تعمل على مد جسور لتقارب حقيقي بين الثقافات أساسها الإبداع.

ترويج

وتعتبر هذه الزيارة جزءاً من جهود الهيئة للترويج للنتاجات الإبداعية المحلية القيِّمة، ومنحها آفاقاً تسهم في إيصالها إلى أكبر شريحة من المجتمع، بما يحفز المبدعين على مواصلة عطاءاتهم والحفاظ على العلاقة التبادلية مع جمهورهم، خاصة في ظل المرحلة الراهنة. كما تشكل الزيارة أيضاً دعماً للدور الذي يلعبه حي دبي للتصميم في توفير بيئة حاضنة وملهمة لصنوف الإبداع».

وتجولت مدير عام «دبي للثقافة» في أرجاء المعرض الذي أقيم بين المبنيين 6 و7 في حي دبي للتصميم، واطّلعت في قسم «الشخصيات» على الأعمال الفنية المميزة التي أبدعها الفنان الإماراتي أحمد المهيري، وهو مصمم غرافيك متخصص في الكولاج وفن البوب وفن الشارع؛ خاصة فن الخط العربي وفن الاستنسل. وشارك المهيري برسوم توضيحية تصور عناصر من الثقافة الغربية الحديثة تم إسقاطها على شخصيات خليجية، ما يتناغم مع موضوع المعرض الذي يركز على إبراز جوانب التماهي بين الثقافتين الشرقية والغربية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز