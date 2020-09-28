مجلة ثقافية في مصر تغيّر غلافها المثير للجدل

المصدر: البيان الإلكتروني

غيَّرت مجلة عالم الكتاب غلاف عددها الجديد لشهر سبتمبر الجاري إلى صورة الكاتب أحمد مراد والكاتب نبيل فاروق، وهما اثنان من الكتَّاب المتصدرين لقائمة الأكثر مبيعاً بالمكتبات، إضافة إلى الناشر الراحل حمدي مصطفى، الناشر بالمؤسسة العربية الحديثة التي خرجت عنها "روايات صغيرة للجيب"، وخرج العدد بعنوان "الأكثر مبيعاً في الميزان".

وكان جدل كبير قد أثير في الأوساط الثقافية، حسبما أوضح موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري، عقب تداول صورة الغلاف الأول للعدد الجديد لمجلة عالم الكتاب، الذي تتصدره صورة الكاتب والسيناريست أحمد مراد، حيث انقسمت الآراء حوله بين مؤيد ومعارض، وهو الأمر الذي دفع المجلة إلى إصدار بيان لتوضيح الأمر، والدفاع عن عددها المقبل وحقها في تناول أي ظاهرة أدبية.

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