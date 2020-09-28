رحيل عبد الله الكوك مؤسس إذاعة رأس الخيمة

المصدر: دبي – خلود حوكل

فقدت الساحة الإعلامية والثقافية في الإمارات، أمس، عبد الله الكوك، أحد إعلامييها المخضرمين، وواحداً من رجالات الرعيل الأول في الإعلام، والذي أسس إذاعة رأس الخيمة، وشغل منصب مدير دائرة الإعلام والثقافة في رأس الخيمة، وكرمه الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي مستشار حاكم رأس الخيمة، المشرف على هيئة إذاعة رأس الخيمة عام 2013، وتم منحه لقب الشخصية الإعلامية، تقديراً لجهوده التي بذلها في الإعلام والثقافة في إمارة رأس الخيمة.

استشراف المستقبل

وبالحديث مع عدد من الذين عاصروه، قال الشاعر أحمد العسم، إن الفقيد الراحل عبد الله الكوك «بوجمال»، رحمه الله، تميز بقدرته على استشراف المستقبل، ودائماً يحث على الإبداع والتطور، حيث كان من الداعمين له في برنامج (نادي المستعمين)، الذي كان يبث عبر إذاعة رأس الخيمة في فترة الثمانينيات، واستمر حتى بداية التسعينيات، حيث وصف الراحل الكوك، أحمد العسم، بمبدعي المستقبل وسفراء الوطن، وساهم أيضاً في وضع اللبنة الأولى لطريقه نحو الإبداع.

وفي لفتة، قام بها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة، شارك العسم وعدد من زملائه الإعلاميين والمثقفين والسينمائيين، بتكريم الراحل في الرابع عشر من شهر سبتمبر في عام 2006، في منزله.

وقال الكاتب والناقد المسرحي، الدكتور هيثم الخواجة: "يعد المغفور له بإذن الله تعالى، الإعلامي عبد الله الكوك، علامة مضيئة في المساهمة في تأسيس الحراك الإعلامي في إمارة رأس الخيمة، ومن أياديه البيضاء، أنه كان يشجع الشباب على الانخراط في العمل الإعلامي، ولا أبالغ إن قلت إنه مثال يحتذى في العمل الصادق وفي حب الوطن والعمل التطوعي، والإنجاز الذي يخدم الشباب خاصة.

إنجازات ومساهمات

وذكر الشاعر عبد الله السبب، الذي عاصر الراحل عبد الله الكوك في فترة الثمانينيات، عند مشاركته في برنامج (نادي المستمعين)، أبرز إنجازات الراحل ومساهماته، حيث يعتبر من مؤسسي نادي الرمس الثقافي الرياضي، حيث كان لاعباً ومدرباً، ويعد الكوك، أول جامعي في منطقة الرمس، ويعتبر من الداعمين للثقافة والرياضة، وكان عضواً في اتحاد الإمارات لكرة القدم في عام 1982، وعام 1995، و1996 شكل لجان للدورات الرمضانية الخاصة باليوبيل الفضي، حيث شغل منصب نائب الرئيس، وفقدانه يعد خسارة للمشهد الثقافي، باعتباره قامة رياضية.

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