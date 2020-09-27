رحيل الإعلامي الإماراتي عبد الله الكوك

المصدر: دبي – وفاء السويدي

رحل المعلم والإعلامي عبد الله الكوك، الذي كان أحد رواد الإعلام الإماراتي وأحد مؤسسي إذاعة رأس الخيمة وأقدم مذيعيها، وذلك عن عمر يناهز 68 عاماً، كما شغل موقع مدير عام دائرة الإعلام والثقافة بـرأس الخيمة ومدير الإذاعة، وقد كان يتعالج في الفترة الأخيرة في أحد مستشفيات العاصمة أبوظبي.

«الشاحوف»

«البيان» تواصلت مع محمد غانم مدير عام هيئة إذاعة راس الخيمة، للحديث عن حياة وعلاقة المغفور له عبد الله الكوك، وقال: يعد عبد الله أحمد الكوك أحد رجالات الرعيل الأول، وقدم الكثير من البرامج‏ أشهرها برنامج «الشاحوف»، وهو مسمى يطلق على أحد أنواع السفن، وقد كان الكوك رجلاً في قمة التواضع، وعلاقاته كانت ممتازة مع أسرة الإذاعة والجميع أيضاً، عملت معه بحدود 20 سنة وكنت آنذاك رئيس قسم المذيعين ومدير البرامج.

شخصية إنسانية

ويتابع: من أجمل ذكرياتي مع المغفور كانت السفر معه في أول مهمة رسمية، والتي كانت إلى جمهورية مصر العربية، ودائماً الأشخاص تتعرف عليهم وعلى أخلاقهم أثناء السفر والغربة، وقد اكتشفت فيه إنسانيته، وكان بالنسبة لي صديقاً وأستاذاً ومعلماً ومديراً في نفس الوقت، رحمة الله عليه، كان دائماً يمد يد العون والود والتعاون للجميع وفي مواضيع مختلفة، كان مدرسة تعلمنا منه الأشياء الكثيرة، ويشرفني بأن أواصل مسيرته التي بدأها بكل حب وتفان وعرفان لشخصيته الإنسانية، كان شخصاً هادئاً وذا أخلاق عالية، كان يعمل بهدوء ورحل عنا بهدوء، أحر التعازي لعائلة عبد الله الكوك صديق الدرب والمهنة.

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