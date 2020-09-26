«كلمة» يصدر ترجمة رواية «بحر من الخشخاش»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة، في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ترجمة رواية «بحر من الخشخاش»، لمؤلفها أميتاف غوش، وقد نقلها إلى اللغة العربية، سحر توفيق، وراجعها الدكتور أحمد خريس.

تعد هذه الرواية، الجزء الأول من ثلاثية كتبها أميتاف غوش، بعنوان: «ثلاثية أيبس»، وتتناول حرب الأفيون، التي شنتها بريطانيا على الصين عام 1840، واستمرت مدةَ عامين، ثم دارت حرب ثانية، اشتركت فيها فرنسا أيضاً في الأعوام 1856-1860.

يدور الجزء الأول من الثلاثية: بحر من الخشخاش، في الفترة السابقة على حرب الأفيون الأولى (ثلاثينيات القرن التاسع عشر). على ضفاف نهر الغانج المقدس، وفي مدينة كالكتا، ثم على السفينة أيبس، التي تترك النهر وراءها متوجهة إلى المحيط.

يصور المؤلف، الشخصيات، وكأنها بذور خشخاش تتبرعم بأعداد كبيرة في الحقل، لتشكل في النهاية بحراً، كل بذرة فيه لا تدري كيف سيكون مستقبلها.

وعبر تصوير المؤلف البارع، يروي حكاية «ديتي»، التي هربت من حرقها حية بعد وفاة زوجها، و«كالوا»، سائق عربة الثيران، الذي أنقذها من المحرقة، فتزوجته، رغم فارق الطائفة بينهما، وهربا معاً على ظهر السفينة «أيبس».

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