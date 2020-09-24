«إكسبوجر 2021» يمدّد فترة المشاركة حتى 15 أكتوبر

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تمديد فترة المشاركة لموظفي حكومة الشارقة من الشغوفين بالتصوير في الدورة الخامسة من الجوائز العالمية للتصوير الفوتوغرافي والأفلام القصيرة حتى 15 أكتوبر الجاري.

وتشترط الجائزة التي كان من المقرر أن تغلق أبواب استقبالها للطلبات في الـ 23 سبتمبر الجاري، أن يكون المتقدمون لفئة «موظفي حكومة الشارقة» من الأفراد العاملين في المؤسسات الحكومية بالإمارة وقت تقديم طلب المشاركة وعند إعلان النتائج، حيث يمكن للمشاركين المحترفين والهواة من جميع الأعمار تقديم صورة أو فيلم من مختلف أنواع فنون التصوير والتسجيلات المرئية والمدارس الفنية وباستخدام أي نوع كاميرا.

وتضمّ الجوائز عشر فئات للمتخصّصين في تصوير الأفلام، والصور الفوتوغرافية، حيث ستتولى لجنة التحكيم اختيار فائزين اثنين عن كل فئة وخمسة مصورين مرشحين، كما يتوج المهرجان المرشح الذي حصل على أعلى تقييم من أعضاء اللجنة بالمركز الأول على مستوى فئات الجوائز كافة.

ويمكن الاطلاع على الإرشادات وشروط المسابقة وطريقة التسجيل الخاصة بفئة «موظفي حكومة الشارقة»، والفئات الأخرى لجوائز إكسبوجر 2021 من خلال الدخول عبر الرابط

https://awards.xposure.ae/international-contest

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