أطفال الشارقة يتعلمون لغة الإشارة واللغة اليابانية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وبالتعاون مع مركز بومجرينيت للغات، برنامجين بعنوان «لغة الإشارة» و«اللغة اليابانية»، وذلك ضمن مسار الآداب واللغات، أحد المسارات المعتمدة في المؤسسة، وذلك عبر برنامج تيمز، مستهدفةً من خلالهما 75 طفلاً وطفلة.

تضمن برنامج «لغة الإشارة» تعريف الأطفال المشاركين بلغة الإشارة، ومن ثم تم تدريبهم على القواعد اللغوية لها، باستخدام التهجي الإصبعي بطريقة صحيحة وفق القواعد والأسس الخاصة بها، فضلاً عن كيفية تركيب كلمات وجمل إشارية صحيحة، تمكنهم من التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية وإدارة حوار ناجح معهم، كما تدربوا على عدد من المصطلحات الإشارية اليومية، مثل إشارات المرور، وأفراد الأسرة، وأيام الأسبوع والتواقيت، وكيفية إلقاء تحية الإسلام، بالإضافة إلى أسماء الدول وإمارات الدولة وأبرز المعالم فيها، كما تخلل البرنامج تعريف الأطفال بالحروف الأبجدية والأسماء، والأرقام والألوان، والصفات.

أما ضمن برنامج اللغة اليابانية، فقد تعرف المشاركون على لغة جديدة مغايرة تماماً عن اللغة الأصلية «لغة الأم»، وطريقة التعامل مع المحادثات البسيطة واليومية، وأساسياتها وكيفية التحدث عن أنفسهم وعائلاتهم وأصدقائهم، بالإضافة إلى القدرة على طرح الأسئلة والأجوبة البسيطة، والتواقيت الزمنية والألوان، وأسماء الفواكه والحيوانات وغيرها من المصطلحات باللغة اليابانية.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج تأتي ضمن البرامج التكاملية بين المؤسسات المنضوية تحت مظلة مؤسسة ربع قرن، والتي تهدف من خلالها إلى مساعدة الأطفال على تحديد شغفهم وبناء خطط التنمية المستدامة لديها على الأطفال.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز