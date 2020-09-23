منال عطايا: الاحتفاء بالثقافة العالمية يعزز السلام العالمي

أكدت منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف أن التفاهم المتبادل يشكل جزءاً كبيراً من عملية بناء السلام، ويسهم في ترسيخ الاعتزاز والفخر بالهوية الثقافية والسلم بين أفراد المجتمع.

وقالت بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام، الذي وافق 21 سبتمبر من كل عام تحت شعار «تشكيل السلام معاً»: «لا شك في أن الثقافة تلعب دوراً حاسماً ومهماً في تعزيز السلام وأن زيادة الوعي والاحتفاء بتاريخنا المشترك وثقافتنا العالمية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن ذلك هو ما يقومون به في الهيئة، من خلال مقتنيات المتاحف وما يتم توفيره من برامج ومعارض، يعزز الإحساس بالتلاحم الثقافي مع المجتمعات في مختلف دول العالم».

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت أن هذا اليوم سيكون مكرساً لتعزيز مُثُل السلام، من خلال نشر التعاطف والرحمة والأمل في مواجهة وباء «كوفيد 19».

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