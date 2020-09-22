مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو تنطلق افتراضياً

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عن إطلاق الأكاديمية مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو عن بعد، التي تنظمها تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية.

وذلك لكل الفئات العمرية، داخل دولة الإمارات وخارجها، موضحاً أن المسابقة تقام عبر الإنترنت على الموقع والحسابات الرسمية لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عن طريق عرض مقاطع فيديو ترسل من قبل المشتركين، قبل 30 نوفمبر المقبل.

لافتاً إلى أن مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، يتم تنظيمها كل عام، بحيث تتيح للعازفين عرض أداء منفرد للموسيقى الكلاسيكية، لكي تكشف عن المواهب الموسيقية الجديدة في الدولة وخارجها، تهدف إلى مد جسور التواصل بين الثقافات الموسيقية المختلفة، مؤكداً أنهم حريصون على مواصلة مسيرة النجاح، التي حققتها الأكاديمية في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين من حكومة الفجيرة الرشيدة، وتشجيع المواهب في الساحة الفنية لترك بصمة تميز.

وأضاف الحفيتي: مقاطع الفيديو المسجلة في المسابقة ستعرض على لجنة تحكيم دولية ذات مستوى رفيع لتقييم أداء المشتركين، عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للأكاديمية.

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