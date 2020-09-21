أساليب العناية بالأطفال في جلسة افتراضية

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظّمت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أول من أمس، جلسة افتراضية بعنوان «فن العناية بأطفالنا»، استضافت فيها عبر التطبيق الإلكتروني «زووم» الدكتور حسام التتري مدير طب الأطفال وأمراض الأطفال المعدية في مركز القلب الطبي في العين، للحديث عن أساليب العناية بالأطفال، سواء في طرق التغذية، أو التربية، أو العلاج، إلى جانب الأخطاء الشائعة في هذا الصدد.

وبين التتري خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية راما مهنا، أهمية إدراك أولياء الأمور ومعرفتهم بالجوانب الصحيحة، والأساليب السوية الواجب اتباعها في طرق تربية الأبناء، وتعزيز العادات اليومية السليمة كالنوم، والعلاج السليم، والتغذية الصحية.

كما تناول أهمية السلوك الغذائي في بناء جهاز مناعي قوي لدى الأطفال، مع توضيح أهم الفيتامينات الضرورية التي يمكن للإنسان الحصول عليها من المأكولات.

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