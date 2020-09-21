خالد الهاجري يعلم طريقة إعداد وتقديم القهوة عن بعد

المصدر: أبوظبي- عبير يونس

ما زالت القهوة على اختلاف أنواعها المشروب الأكثر انتشاراً في العالم، وما زالت القهوة العربية تحديداً حاضرة في المجالس واللقاءات، لتشهد بهذا على استمرارية كرم الضيافة العربية، ولأن هذه القهوة جزء من التقاليد والأصالة العربية، يحرص نادي تراث الإمارات على تعليمها للأجيال، من خلال المدرب التراثي خالد ناصر الهاجري «أبوعقاب»، من مركز السمحة، الذي يعلم طريقة إعداد القهوة وتقديمها عن بعد، التزاماً بالإجراءات الاحترازية، بسبب جائحة «كورونا».

التحضير

عن إعداد القهوة، قال ناصر الهاجري في حديثه لـ«البيان»: نأتي بحبات القهوة التي تكون بلون أخضر، ونحمصها في «محماس» حتى يتغير لونها، وتصبح بلون بني.

من الممكن أيضاً أن تتحمص لتصبح بلون بني أو أشقر أو أسود على حسب مدة التحميص، غير أن تحميص القهوة لتصل للون البني أفضل من الأسود أو الأشقر. وتابع: بعد التحميص تدق في «الهاون» إلى أن تطحن بشكل جيد، وتصبح ناعمة جداً وكأنها طحنت في طحانة.

وقال الهاجري يصف المرحلة الثانية من إعداد القهوة: توضع القهوة المطحونة في الدلة، ثم توضع على النار، ثم نأتي بالقليل من الهال، وللعلم بعض الناس يحبون الهيل وأنواع أخرى من المنكهات، وهي ميول مختلفة بين الناس. ويطحن الهال في الهاون بذات الطريقة، التي طحنا فيها القهوة إلى أن يصبح ناعماً، وبعد ذلك يوضع في الدلة التي ستقدم فيها القهوة.

التقديم

قال ناصر الهاجري: بعد غليان القهوة نتركها بعض الوقت، لتهدأ أو «ترقد» بعيدة عن النار، ومن ثم تصب باليد اليسرى في دلة خاصة بتقديم القهوة، ثم توضع الدلة الخاصة بالتقديم على النار لكي تطبخ، وعليها «الهال».

وتابع الهاجري واصفاً طريقة تقديم القهوة في المجالس: يجب تقديم الرطب للرجال قبل شرب القهوة، وعندما ينتهون من تناوله ويغسلون أيديهم، نأخذ الفنجان ويسكب بداية للأشخاص الجالسين على اليمين، إلا في حال كان على اليسار شيخ أو رجل كبير أو الأب. وأضاف: من التقاليد المتبعة عند صب القهوة، ألا يملأ كل الفنجان، إنما يصب فيه شيء بسيط.

وتابع: يجب أن يقدم الفنجان باليد اليمين، وربما يشرب فنجانين أو ثلاثاً، وإن أرد الرابع يمكن أن يقدم له، ويجب ألا يقال له لا، حتى لو أرد أن يشرب كل الدلة. وأوضح: إن العلامة التي تدل على أن الضيف لم يعد يريد المزيد من القهوة، هي هز الفنجان، وهذا يعني أنه لا يريد المزيد، وإذا أعطى الفنجان من دون أن يهزه، يجب أن يُصب له من جديد حتى يهز الفنجان.

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