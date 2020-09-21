مصر تعلن كشفاً أثرياً جديداً قرب أهرامات الجيزة

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن كشف أثري جديد، يتمثل في 14 تابوتاً مغلقاً بمنطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة، غرب القاهرة.

وجاء في بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، أمس: «استمراراً لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بمنطقة آثار سقارة (..)، استطاعت البعثة منذ يومين، الكشف عن بئر آخر به 14 تابوتاً، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتاً مغلقاً». وأوضح البيان أن جهود البعثة المصرية، كانت قد أسفرت «الأسبوع الماضي الكشف عن بئر عميق للدفن، به أكثر من 13 تابوتاً آدمياً مغلقاً، منذ أكثر من 2500 عام».

ولم يتم حتى الآن تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت، أو عددها الإجمالي «فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها». وتسعى مصر باستمرار، للترويج لتراثها الفرعوني المتميز، من أجل إنعاش قطاع السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسة في البلاد، خصوصاً في ظل جائحة كوفيد 19، والتي قيدت حركة السفر حول العالم.

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