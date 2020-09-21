«طيران الإمارات للآداب» يحتفي بخط اليد

المصدر: (دبي - البيان)

يحتفي مهرجان طيران الإمارات للآداب بالفن الراقي لكتابة الرسائل الخطية عبر مسابقة جديدة تُعلي من مكانة حرفة الكتابة وفن الرسائل بخط اليد، وذلك بالتعاون مع «مونتيغرابا»، أعرق صانع إيطالي لأدوات الكتابة الفاخرة.

وتنقسم المسابقة إلى ثلاث فئات عمرية، وهي مفتوحة لجميع المقيمين في دولة الإمارات، وسيحصل كل فائز من الفائزين بالجائزة على قلم متميز من «مونتيغرابا».

وذكرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أن المسابقة خطوة مهمة في الحفاظ على إرث الكتابة العظيم، وأضافت: «شهدنا تسارعاً في استخدام التكنولوجيا، حيث اختارت العديد من المدارس والشركات العمل من خلال العالم الافتراضي.

ومع انتشار الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان، أصبحنا نشعر بأننا سنودع الكتابة بخط اليد ونتخلى عن فنونها وإبداعاتها الرفيعة، وقد دفعنا إحساسنا بالخطر المُحدِق بمصير حرفة الكتابة وفنونها، إلى إطلاق مسابقة كتابة الرسائل الخطية الجديدة بالمشاركة مع مونتيغرابا بهدف استعادة مكانة الفن الإنساني وسحره».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز