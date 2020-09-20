«نادي الناشرين» يستضيف شريف بكر

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي الناشرين»، المبادرة التي أطلقتها مؤخراً، مدير دار العربي للنشر والتوزيع، شريف بكر، في جلسة حوارية (عن بعد)، بعنوان «تأثير كوفيد 19 في سوق الكتاب في العالم العربي»، وذلك عند الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري.

وتأتي الجلسة التي تديرها ايما هاوس، مؤسس شركة «أوريهام جروب»، ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة ينظمها النادي (عن بُعد) عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم»، حيث يمكن للراغبين الانضمام إلى الجلسة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://bit.ly/2HiQh7v

وتناقش الجلسة تأثير جائحة كورونا في سوق الكتاب في الوطن العربي، وتسلط الضوء على السبل والحلول الكفيلة بتعزيز تسويق وبيع الكتب في المنطقة في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، بهدف توفير باقة من الحلول القادرة على دعم وتطوير قطاع النشر بأفكار ريادية وخطط مبتكرة.

يذكر أن شريف بكر كان أميناً عاماً منتخباً لجمعية النشر المصرية، ومسؤولاً عن لجنة التطوير والنشر الإلكتروني مدة 4 سنوات، وعضو لجنة الكتاب والنشر في المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وعضواً في المجلس التصديري المصري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية.

وتمتلك ايما هاوس ما يزيد على 25 عاماً من الخبرة في النشر، حيث أسست شركة «اوريهام جروب» المتخصصة في قطاع النشر والأبحاث وتطوير الأعمال وإدارة المشاريع، كما شغلت هاوس عدة مناصب في معرض لندن الدولي للكتاب واتحاد الناشرين في بريطانيا.

ويهدف «نادي الناشرين» إلى دعم قطاع النشر ورفد العاملين فيه بالعديد من الخيارات الواعدة للارتقاء بأعمالهم، في ظلّ الظروف التي يمرّ بها العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المختلفة ذات الصلة بالمجال.

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