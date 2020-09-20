«الشارقة للتراث» يستقبل طلبات «الدبلومات المهنية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن معهد الشارقة للتراث، عن استقبال طلبة الدفعة العاشرة، من المسجلين في برامج الدبلومات المهنية المتخصصة، والتي تستهدف الموظفين والعاملين في مختلف المؤسسات والهيئات والجهات التي تُعنى بشؤون وعالم التراث، وعشاق التراث من الأفراد والمهتمين، حيث تم فتح باب التسجيل أخيراً ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، فيما تبدأ الدراسة في 4 أكتوبر بنظام التعليم عن بُعد والتعليم الهجين. وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «إن المعهد يهدف من خلال هذه الدبلومات التخصصية إلى رفد المجال التعليمي الأكاديمي بالمعارف العلمية النظرية والتطبيقية، وبمجموعة المهارات المعرفية اللازمة؛ لتخريج باحثين قادرين على فهم واستيعاب أقسام التراث وإدارة مشروعاته، كما أن العمل في مجال التراث مكسب كبير وغاية نبيلة».

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