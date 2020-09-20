«تحرير تولستوي» جديد «كلمة»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ترجمة كتاب «تحرير تولستوي» لمؤلفه إيفان بونين، وقد نقلته إلى اللغة العربية الدكتورة مكارم الغمري.

يعد كتاب «تحرير تولستوي» من المصادر المهمة التي تناولت السيرة الذاتية والفكرية للأديب والمفكر الروسي ليف تولستوي. ويجمع «تحرير تولستوي» بين عناصر الدراسة البيوجرافية، وأدب المذكرات، والدراسة النقدية، والعمل الأدبي، من خلال بناء نص غير تقليدي، فأحياناً يتقاطع صوت بونين المؤلف مع صوت تولستوي نفسه، أحد أشهر كتاب الأدب الروسي والعالم، (1826-1910) ويعد من أكثر الأدباء انتشاراً من حيث حجم ترجمات أعماله، وتأثيرها في الأدباء في روسيا وخارجها.

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