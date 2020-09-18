أكاديمية الشعر تُصدر كتاب «عجائبيات العرب»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، كتاب جديد بعنوان «عجائبيات العرب - متابعة لطائفة من أساطير العرب وتحليلها» لمؤلفه الدكتور عبدالملك مرتاض، الباحث الأكاديمي والناقد المعروف، وعضو لجنة تحكيم البرنامج الشهير «أمير الشعراء».

جاء الكتاب في 240 صفحة من القطع الكبير، مركّزاً على المستوى الإجرائي لمظاهر الأسطورة عند قدماء العرب تحديداً، خلافاً لما سبق من كتب اختارت الأسطورة موضوعاً لها وركزت على المعنى المفهومي لمصطلح الأسطورة.

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