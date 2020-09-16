الشاعر كريم العراقي يشكر محمد بن زايد على لفتته الإنسانية الرائعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الشاعر كريم العراقي خضوعه لجلسات العلاج الكيميائي في أبوظبي بعد تشخيص إصابته بمرض سرطان الأمعاء والبروستات، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي تكفل بتكاليف علاجه.

وقال كريم، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع "إنستغرام": "شكري وتقديري للجميع"، معتذراً عن عدم رده على المكالمات لكثرتها.

وأضاف، قبيل استعداده في المستشفى لجلسة العلاج الرابعة: "أحيّي وأشكر الاهتمام الكبير على مستوى القيادة بالإمارات، ممثلة في شخصية سمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله".

يُذكر أن جلسات علاج الشاعر العراقي ستستمر شهراً ونصف الشهر، ليتقرر بعدها مدى حاجته إلى إجراء عملية.

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