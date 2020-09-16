إلهام الفضالة بخيلة في «عداني العيب»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«فطيم» هو اسم شخصية جديدة ارتدت عباءتها الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في مسلسل «عداني العيب»، «فطيم» فتاة بخيلة، تعودت العيش على «حساب غيرها»، ولكنها في الوقت ذاته تشكل جزءاً من حكاية أوسع تدور أحداثها حول أب لثلاث بنات يتعرض للسرقة، ويسعى إلى العمل وكسب المال لتعويض المال بأي طريقة، ما يدخله في مواقف عدة جلها كوميدية الطابع، ومشكلات مع عائلته وجيرانه.

في هذا العمل، تتحرر إلهام الفضالة، التي اختارت دبي وجهة لقضاء إجازتها الصيفية، من شخصية «شمور» التي أطلت بها في «الكون في كفة»، وهي المرأة المتسلطة القوية التي تتحكم في حياة إخوتها الأربعة وزوجاتهم، لتذهب إلهام الفضالة في «عداني العيب»، إلى النقيض تماماً، حيث ترتدي فيه ثوب الفتاة البخيلة، ولكنها في الوقت نفسه، تطل بمظهر كوميدي وجريء.

بوادر الجدل، كانت قد بدأت إثر رؤية «تريللر» العمل النور على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه تظهر إلهام الفضالة بشكل مختلف ولافت للانتباه، لا سيما من حيث مظهرها وكذلك طريقتها الكوميدية في الحديث. البعض صنف هذه الإطلالة في إطار «التجديد» الذي عادة ما تسعى إليه إلهام الفضالة، بينما ذهب آخرون إلى عقد مقارنة بينها وبين هدى حسين في مسلسل «غصون في الوحل» الذي رأى النور في ديسمبر الماضي.

ورغم ذلك نال «عداني العيب» ثناء شريحة من جمهور إلهام الفضالة، الذين أشادوا بإطلالتها الجديدة. نجاح إلهام الفضالة في تلبس شخصية «فطيم» قد يكون مرده أنها «وقعت في حب الشخصية منذ القراءة الأولى للنص»، وفق ما أوضحت، في وقت اجتهدت فيه إلهام بالترويج لـ «فطيم» عبر حسابها على «انستغرام»، الذي نشرت عليه مشاهد مختلفة من المسلسل الذي تولى تأليفه الكاتب علي الدوحان، بينما تربع محمود دوايمه على كرسي إخراجه. تعليقات إلهام المرافقة للمشاهد، جاء جلها مستوحى من طبيعة الحوارات التي تخوضها «فطيم» في هذه المشاهد، وهو ما ساهم في إعلاء نسب المشاهدة على موقع «انستغرام».

قائمة

نجاح إلهام الفضالة في تقديم شخصية «فطيم» جاء نتيجة لمحاولاتها «بناء شكل معين للشخصية في مخيلتها، لتطلق العنان لنفسها أمام الكاميرا»، بحسب تعبير إلهام التي اختارت دبي مقراً لقضاء إجازتها الصيفية، بعد رفع حظر التجوال والإغلاق في بلدها الكويت، حيث نشرت إلهام أخيراً صورة لها على انستغرام، خلال تواجدها في منتجع اتلانتس نخلة جميرا بدبي. يذكر أن بطولة العمل لا تقتصر على إلهام الفضالة، حيث تشمل القائمة أيضاً مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم أحمد السلمان وانتصار الشراح ويعقوب عبدالله وغدير السبتي ورهف وشيلاء سبت وشهد ياسين وأسامة المزيعل وصمود.

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