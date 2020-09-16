«زعبيل تتلالا» احتفاء بعودة حمدان بن راشد

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني واستوديوهات فايز السعيد ساوند عملاً غنائياً مشتركاً بعنوان «زعبيل تتلالا» بمناسبة عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سالماً معافى إلى أرض الوطن، بعد أن منّ الله تعالى على سموه بالشفاء.

وصاغ كلمات هذا العمل شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار، فيما قام بتلحينه وغنائه الفنان القدير وسفير الألحان فايز السعيد، ليحمل العمل مشاعر السعادة والسرور بعودة سموه وهو يتمتع بتمام الصحة والعافية إلى أرض الوطن.وقامت شركة الخوار للإنتاج الفني ممثلة في مديرها التنفيذي الأستاذ علاء فياض بتصميم فيديو خاص بهذه الأغنية وتم طرحه على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني في «اليوتيوب» وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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