رحلة افتراضية من «رواق الفن» إلى بروكلين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، عن رحلة افتراضية برفقة الفنانة ديانا الحديد إلى بروكلين في 22 الجاري، احتفاءً بإطلاقه لأرشيفه الرقمي الثامن والخاص بمعرض ديانا الحديد «وهم الأطراف». وستنضم مايا أليسون، رئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن، إلى ديانا الحديد في الاستوديو الخاص بها في بروكلين، نيويورك في الزيارة الافتراضية.

وستسلط ديانا الحديد في هذه الفعالية الضوء على معرضها الفردي الذي استضافه رواق الفن سابقاً.

وجاءت تسمية المعرض تيمناً بأحد الأعمال المعروضة: «وهم الأطراف».

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