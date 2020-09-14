«حوارات الثقافة للجميع» تضيء مستقبل السينما

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تنظيم سلسلة الجلسات النقاشية الافتراضية «حوارات الثقافة للجميع»، مع جلسة تركز على قطاع السينما، تجمع بين محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة، والمنتج الهوليوودي المخضرم جايسون بلوم، الحائز جائزة «إيمي».

تبث هذه الجلسة الافتراضية، التي تحمل عنوان «حوارات الثقافة للجميع: تصور المستقبل»، يوم الأربعاء 16 سبتمبر، الساعة 9 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، عبر قناة أبوظبي للثقافة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على الـ «يوتيوب» https://www.youtube.com/AbuDhabiCulture

تغطي الجلسة الحوارية، عدداً من المواضيع المتنوعة والمهمة، بدءاً من الشعبية العالمية الراسخة لأفلام الرعب، والانطباعات النقدية المتفاوتة حولها، وصولاً إلى الأزمة التي أثرت في عالم هوليوود بكامله، مع تفشي وباء «كوفيد 19». ويتطرق بلوم أيضاً للحديث عن مسيرته المهنية، حيث يستعرض خطواته على طريق النجاح في قطاع السينما، ويناقش الاستراتيجيات والأساليب التي تستخدمها شركة الإنتاج الخاصة به.

وقال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «في إطار سعينا لاستكشاف ومناقشة جميع جوانب الفنون، نتطرق من خلال هذه الجلسة، التي تشكل جزءاً من سلسلة «حوارات الثقافة للجميع»، إلى قطاع إبداعي، وهو قطاع السينما والتلفزيون. وضيفنا هذه المرة، المبدع جايسون بلوم، يعتبر من أشهر نجوم هوليوود، ولا يسعني الانتظار لمحاورته واستكشاف تجربته الناجحة، في واحد من أكثر القطاعات تنافسية حول العالم.

وبالنسبة لأولئك الطامحين للعمل في القطاع السينمائي المحلي، والذي يحقق ازدهاراً سريعاً، بالرغم من حداثة عهده، لا شك أنهم سيحظون بفرصة لا تُفوَّت لاستخلاص الأفكار والنصائح والاستراتيجيات التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها هنا في إنتاجاتنا الخاصة. وأنا أشجع أي شخص مهتم بالسينما والتلفزيون، على متابعة هذا الحوار المليء بالمتعة والفائدة».

نقرأ للأطفال

من جهة أخرى، انضم مجموعة من الفنانين والإعلاميين الإماراتيين والعرب، إلى مبادرة «نقرأ للأطفال»، التي ينظمها «نادي كلمة للقراءة»، في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتسعى مبادرة «نقرأ للأطفال» في نسختها الرابعة، إلى تشجيع الأطفال على المطالعة والقراءة، عبر سلسلة من الجلسات الافتراضية النقاشية، التي يقدمها فنانون وإعلاميون متخصصون، بأسلوب شيّق، بمرافقة مؤثرات بصرية، وخلفيات موسيقية مميزة، لتحفيز الأطفال على الحضور والقراءة.

سيتم بث هذه الجلسات، على حساب مشروع «كلمة» للترجمة، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كل يوم جمعة، في تمام الساعة 5 عصراً بتوقيت دولة الإمارات.

انطلقت أولى جلسات مبادرة «نقرأ للأطفال»، في نسختها الرابعة، مع الفنانة الأردنية إيمان هايل، والتي قرأت للجمهور، قصة «قلب الياقوت»، فيما تستضيف المبادرة، الإعلامي والممثل الإماراتي، منصور الغسّاني، لقراءة قصة «اللقالق المسحورة»، ومن البحرين، تطل الفنانة شيماء سبت، لتمتع الأطفال بقراءة قصة «الحورية الصغيرة». وتستمر الجلسات القرائية مع الفنان السعودي محمد ربّاط، والذي سيروي حكاية «بحيرة البجع»، قبل أن يختتم الشاعر والممثل الإماراتي، سعود الكعبي، سلسلة الجلسات، مع قصة «الشقيقتان والزيارة».

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