فتح باب الترشيح لجائزة أمناء مكتبات المدارس 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية في دورتها الخامسة بدء استقبال طلبات ترشيح أمناء المكتبات المتميزين في فئتي المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في دولة الإمارات، على أن يتم إغلاق باب الترشيح في 25 أكتوبر المقبل، بينما سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل خاص يقام في مارس من العام 2021.

وهذه الجائزة السنوية المرموقة في دورتها الخامسة تنظمها مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تقدير وتكريم من يكرسون جهدهم ووقتهم لإحداث تغيير إيجابي في رفد العملية التعليمية والثقافية ولتنمية الحصيلة المعرفية لطلاب المدارس.

بدأت الجائزة التي تهدف إلى تشجيع وغرس ثقافة القراءة وجعلها عادة محببة للطلاب، وبمناسبة فتح باب الترشيح للجائزة، قالت شموس ماجد بن فارس، مستشار التطوير الاستراتيجي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «يتم منح الجائزة لأمناء المكتبات الذين لهم تأثير إيجابي استثنائي في مدارسهم في تنمية ثقافة القراءة وتقدير أهمية الكتب، فالقراءة مفتاح لفهم العالم، وإدراك مجريات الأحداث من حولنا، ويلعب أمناء المكتبات دوراً مهماً في تشجيع الأطفال على القراءة وفي غرس محبتها في نفوسهم»، وعقبت قائلة: «لا تحتفي هذه الجائزة بمن يتميزون في نقل المعارف والآداب فحسب، وإنما تهدف لإبراز دورهم وتسليط الضوء على عملهم الشاق لخلق الجيل القادم من القرّاء المتعلمين المثقفين، صانعي المستقبل».

وفي معرض تعقيبها على مكانة الجائزة ودور القراءة في حياة الأجيال، قالت إيزابيل أبو الهول، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب: «في عامنا هذا، وأثناء الجائحة، جَدد الكثيرون علاقتهم بالكتب، وأعادوا اكتشاف المشاعر الإيجابية كالسلوان والبهجة التي تنقلها إلينا القراءة».

الترشيحات

تم ترشيح أكثر من 120 أمين - أمينة مكتبة من جميع أنحاء الإمارات لجائزة 2020، وهو أكبر عدد من المرشحين تشهده أي دورة من دورات الجائزة. يمكن لأي شخص أن يرشح أمين/‏‏ أمينة مكتبة للجائزة؛ من الزملاء، والمديرين، والطلاب، والموظفين، وأولياء الأمور. كما يمكن لأمناء المكتبات ترشيح أنفسهم. وسيتم تقييم المشاركين في التصفيات النهائية من قبل لجنة مختصة من الحكام، وسوف يحصل جميع المرشحين على فرص للتطور المهني.

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