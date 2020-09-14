«ثقافة أبوظبي» تطلق «حديث المكتبة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أحدث مبادراتها في مجال المكتبات بعنوان «حديث المكتبة»، سعياً إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات والقضايا والمعلومات والموضوعات المتعلّقة بقطاع المكتبات في العالم العربي، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات والنقاشات مع عدد من المختصين والمهنيين. يتضمن برنامج «حديث المكتبة» الذي تنظمه مكتبة قصر الوطن أربع جلسات افتراضية لهذا العام، والتي ستعقد مرة كل شهر باللغة العربية عبر منصة مايكروسوفت تيمز، وتتناول كل جلسة محوراً معيناً، إلى جانب مناقشة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى النهوض بقطاع المكتبات.

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: تشهد مهنة المكتبات في عالمنا العربي العديد من التحديات، لعل أبرزها التحوّل الرقمي الذي ازدادت وتيرته في ظل الأمة الصحية العالمية، وهذا يتطلّب منا جميعاً العمل معاً للحفاظ على مكانة المكتبات وتعزيز دورها في تشجيع القراءة. من هنا أتى إطلاق برنامج «حديث المكتبة» الذي يُعد بمثابة المنصة المثلى التي نطل من خلالها بصحبة عدد من الخبراء والمختصين للحديث حول الاتجاهات والتحديات التي تواجه المكتبات.

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