«كلمة» يصدر مختارات قصصية من القوقاز

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ترجمة كتاب «في الطريق الطويل ليلاً: مختارات قصصية من شمال القوقاز»، من إعداد كانطا إبراهيموف وإيرينا، وقد ترجمه من اللغة الروسية إلى اللغة العربيّة، رامي القليوبي، وراجعها د. عبد الله حبه.

يسلط الكتاب الضوء على تقاليد وعادات الشعوب المسلمة في منطقة شمال القوقاز، التي تعيش هناك منذ عصور قديمة، وفقاً لتقاليدها الخاصة، وتتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية عن السلطة المركزية في موسكو، وتمارس عاداتها الخاصة، مثل الأخذ بالثأر، وتعدد الزوجات، وخطف العرائس، وغيرها من العادات، من خلال قصص مختارة، لعدد من كتاب شمال القوقاز ومنطقة الفولغا.

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