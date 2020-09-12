«العويس الثقافية» تنظم ملتقى «حبيب الصايغ»

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ملتقى افتراضياً عن «الشاعر الراحل حبيب الصايغ.. سيرة الحداثة والتجديد»، مساء يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، عن بعد حيث يتم بث جلسات الملتقى من خلال صفحة مؤسسة العويس الثقافية على الفيسبوك بمشاركة نخبة من الشعراء والنقاد والكتاب والمثقفين.

ويقدم المشاركون أوراق عمل وشهادات وقراءات من شعر الشاعر الراحل حبيب الصايغ، الذي مرت الذكرى السنوية الأولى لرحيله في العشرين من أغسطس الماضي، كما يعرض خلال الملتقى فيلم بعنوان (وهج الشعر والحياة) عن مسيرة الشاعر الشعرية والإعلامية، حيث أنتجت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فيلماً وثائقياً عن الشاعر الراحل حبيب الصايغ (1955 ـ 2019) يستعرض بعضاً من سيرته الشعرية والإعلامية والعملية ويلقي الضوء على محطات من حياته العامة وأبرز إصداراته الشعرية، وتبلغ مدته 5 دقائق.

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل حبيب الصايغ أصدرت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة «الفائزون» كتاباً شعرياً جديداً بعنوان (وردة الكهولة) للشاعر الراحل حبيب الصايغ (1955 ـ 2019)، وهو تقليد اتبعته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حيث تنشر كتاباً لكل فائز بجائزتها.

وتزامن إصدار هذا الكتاب الشعري البارز للشاعر حبيب الصايغ، مع مرور سنة على رحيله الذي يصادف عن 64 عاماً. ويعد كتاب (وردة الكهولة) من الكتب الشعرية المميزة لحبيب الصايغ، وقد أصدرت مؤسسة العويس طيلة السنوات الماضية عشرات الكتب النافدة للفائزين بجوائزها.

وكان الشاعر الإماراتي الراحل حبيب الصايغ قد فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية حقل الشعر في الدورة الرابعة عشرة (2014 ـ 2015).

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