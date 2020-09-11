«ثقافة أبوظبي» تطلق مبادرة «عالم الحرف»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مبادرة ثقافية وطنية بعنوان «عالم الحرف» تندرج تحت مظلة بيت الحرفيين في منطقة الحصن الثقافية، بهدف دعوة أفراد المجتمع من مواطني دولة الإمارات والمقيمين لمشاركة المقتنيات الحرفية اليدوية المتوارثة التي تعبر عن التراث الإماراتي التقليدي، في سبيل الحفاظ على ثقافة أبوظبي وتراثها.

تستمر مبادرة «عالم الحرف» طيلة شهر سبتمبر الحالي، حيث تسعى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى جمع المقتنيات الحرفية اليدوية الأصلية والمقتنيات الشخصية التي تروي قصصاً تاريخية حول مسيرة الحرفيين الإماراتيين،.

ضمن ست فئات وهي: النسيج، وفنون الطهي، والزينة والعطور، والحرف البحرية، والفخار، والصور الأرشيفية، والسدو المدرج ضمن قائمة اليونسكو للصون العاجل للتراث غير المادي. سيتم عرض المقتنيات لاحقاً في أروقة معرض بيت الحرفيين الذي سيجري إعادة افتتاحه قريباً بحلّة جديدة في منطقة الحصن الثقافية.

وقالت سلامة الشامسي، مديرة قصر الحصن: «يعد الحفاظ على التراث غير المادي والترويج له من المرتكزات الأساسية للاستراتيجية الثقافية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث ترمي إلى الحفاظ على الممارسات التقليدية والحرف اليدوية، بما يعزز الفخر بين الأجيال الشابة».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز