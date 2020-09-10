الهندية سيكري تدخل العناية المركزة

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أعلنت مصادر هندية دخول الممثلة السينمائية والمسرحية القديرة سوريخا سيكري العناية المركزة، بعد إصابتها بالسكتة الدماغية للمرة الثانية، منذ نوفمبر 2018.

وهرعت سيكري البالغة من العمر 75 عاماً إلى مستشفى «كريتيكير» في منطقة جوهو المتواضعة، حيث تقبع في العناية المركزة، ووضعها حرج، كما أكد وكيل أعمالها فيفيك سيدواني. وأشارت الممرضة، التي كانت تقوم برعاية سيكري إلى أن حالتها المادية لا تساعدها لدخول مستشفى آخر، بسبب ارتفاع التكلفة، وفق ما أكدت صحيفة «تايمز أوف إنديا».

واشتهرت سيكري، الحائزة على الجائزة الوطنية ثلاث مرات بأدوارها في أعمال تاماس ومامو وسليم لانغدي بي مات رو وزبيدة. كما نالت الكثير من التقدير على أداء دور الجدة في العمل الكوميدي «بادهاي هو» للعام 2018، ونالت جائزة الفيلم الوطني، وقد ظهرت في حفل التسليم على كرسيّ مدولب. وظلت سيكري ناشطة على الشاشة بالرغم من تراجع صحتها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز