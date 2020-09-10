«أقصى حدود العزلة» في عرض تفاعلي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن انطلاق العرض التفاعلي الفريد بعنوان «أقصى حدود العزلة» أمس، عبر الإنترنت، ضمن فعاليات الموسم السادس للمركز، وهو عرض للمخرجة وفنانة الأداء الحي تانيا الخوري، والموسيقي وفنان الجرافيتي باسل زراع.

يأتي هذا العرض بالتعاون بين الخوري وزراع، حيث سيتم تقديمه عبر تطبيق المحادثة الإلكتروني «زووم» لشخص واحد من الجمهور في كل مرة، ويمتد العرض من 9 سبتمبر الجاري وإلى أكتوبر المقبل، حيث سيكون متاحاً على فترات زمنية عدة من الساعة 4:00 حتى 6:00 مساءً، ومن الساعة 7:30 حتى 9:30 مساءً.

يسعى العرض الفردي «أقصى حدود العزلة» من خلال الإحساس اللمسي والصوتي والتفاعلي بين الجمهور واللاجئين ممن واجهوا العديد من التحديات والتجارب اللا إنسانية عبر مراكز الاحتجاز ونظام الصحة العقلية الذي يتجاهل انتماءاتهم المختلفة.

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