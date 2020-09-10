نجوم العرب.. «من قلبي سلام للخرطوم»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«من قلبي سلام للخرطوم»، شطر بيت شعري صيغ على وزن ذاك البيت الذي تغنت به الفنانة فيروز يوماً، وأهدته لـ «بيروت»، ذاك البيت سرعان ما تحول إلى «هاشتاغ»، لا تزال أصداؤه تتردد في أروقة التواصل الاجتماعي، بعد أن شكل رفيقاً للعديد من تغريدات النجوم، الذين عبروا عن تضامنهم مع السودان، الواقع تحت وطأة الفيضانات والسيول التي أغرقت معظم مناطقه.

وأودت بحياة العشرات من سكانه. عبر تغريداتهم، أظهر نجوم الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، تضامناً واضحاً مع أبناء الخرطوم، ورفعوا جميعاً أكف الدعاء إلى الله تعالى، لأن يرفع الكارثة عن أهل السودان، وأن يلطف بأبناء «الشعب المؤدب والخلوق»، كما آثر بعضهم وصفه، بينما دعا آخرون بأن يحفظ الله السودان وأهله.

تغريدة تضامن

بلوحة تظهر «امرأة سودانية تغرق»، وكتب عليها «من قلبي سلام للخرطوم»، أطلت الفنانة الإماراتية أحلام على تويتر، مطلقة تغريدة تضامن مع أهل السودان، حيث كتبت «اللهم إنا نستودعك السودان وأهلها، فاحفظهم.. يا رب لطفك بهم». وعلى ذات الوزن، جاءت تغريدة الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، والذي كتب على تويتر: «قلوبنا مع أهلنا في السودان..

اللهم ألطف بهم، وكن في عونهم يا أكرم الأكرمين»، والأمر كذلك انسحب على الفنان أحمد الجسمي، الذي دعا الله تعالى أن يلطف بأبناء السودان، بينما غردت الفنانة بلقيس فتحي على تويتر، بدعاء قالت فيه: «اللهم استودعناك أحبتنا في الحديدة والسودان، من الفيضانات والسيول، اللهم برداً وسلاماً على أهلنا وأحبتنا هناك، يا رب يا كريم، الطف بهم وكن معهم».

العلم السوداني

تغريدات النجوم لم تخلُ من صور الآثار التي خلفتها الفيضانات، والتي تحول بعضها إلى رسم رافق تغريدات النجوم، ومن بينهم الفنانة البحرينية شيماء سبت، التي علقت بقولها «السودان الشقيق في قلوبنا»، وكانت شيماء قد نشرت عبر حسابها على «إنستغرام»، لوحة لفتاة توشحت بألوان العلم السوداني، وأرفقتها بتعليق، سألت فيه الله العلي القدير، أن يلطف بأهل السودان الطيبيين، وكتبت:

«اللهم أنت المأوى لمن لا مأوى له، ‏اللهم أنزِل لطفك ورحمتك وفرجك على السودان وأهله، اللهم اجعلهم في كنفك ورعايتك وعنايتك، واحفظهم من شر السيول والفيضانات والأمراض».

من جانبها، دعمت الفنانة هيفاء وهبي، عبر «توبتر»، أهل السودان، وكتبت: «‏اللهم الطف بشعب ‎السودان، قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا»، بينما دعت الفنانة مي كساب، في تغريدتها، إلى ضرورة الوقوف إلى جانب أهل السودان، حيث كتبت:

«رجال الأعمال والمقتدرين، فاعلي الخير، ادعموا أهل السودان، ساعدوهم في محنتهم.. الناس الطيبين يستاهلون عيشة كريمة، لقد استحملوا الكثير من المحن والابتلاءات، وربنا يفك الكرب»، أما الفنان محمد عساف، فغرد بالقول: «أهلنا في السودان الطيب الجميل.. نحن معكم قلباً وقالباً... لنمد يد العون بكل الأشكال للسودان الحبيب».

مجموعة صور لآثار الفيضانات، وما تسببت به من انهيار للمنازل، نشرها الفنان المصري محمود حميدة، على حسابه في «الفيسبوك»، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص العزاء لأهل السودان في ضحايا السيول والفيضانات»، بينما غردت مواطنته الفنانة شريهان بالقول: «الله يحمي أهل السودان وشعبها الطيّب، من قلبي سلام للخرطوم».

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