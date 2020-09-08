«مختبر الإبداع الأدبي» يقيم ورشة في المقال والقصة الخبرية

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم برنامج مختبر الإبداع الأدبي - اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، خلال شهر سبتمبر الجاري، ورشة في أصول كتابة المقال والقصة الخبرية، وذلك خلال الفترة من الخامس عشر وحتى الحادي والعشرين عبر منصة زوم الإلكترونية.

ويعد المختبر الذي أطلقه الاتحاد ضمن فعالياته منصة معرفية لجيل الكتّاب الشباب من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تثري ذائقتهم وتتلاقى مع رؤية الاتحاد وتوجهاته في تمكين الكتاب الشباب وصقل مهاراتهم في الكتابة الإبداعية.

ويقدم الورشة الكاتب الصحفي محمد عبدالمقصود أحد أبرز الكتاب، وهو يعمل حالياً رئيساً للقسم الثقافي بجريدة الرؤية الإماراتية.

ومن شأن ورشة أصول كتابة المقال والقصة الخبرية أن تتناول عناصر المقال والقصة الخبرية وتطور وأنواع وأسلوب كل منهما والفوارق الفنية بين كلا القالبين والقوالب الصحافية الأخرى.

كما تتناول الورشة بعداً أعمق في مدى إمكانية أن يشكل المحتوى إثراء وجاذبية ليس فقط ضمن محتوى الإعلام التقليدي، بل أيضاً في سياق النشر الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم الورشة الممكنات الخاصة بتطوير الخبر إلى قصة خبرية، وما هو مكمن الإبداع في إنجاز كليهما، وكيف يجدد الكاتب أفكاره ونتاجه ليضمن ديمومة تدفق أفكار المقالات والقصص الخبرية.

كما ستطرق الورشة إلى بيان مفاتيح اقتناص الأخبار القابلة للتطوير لتصبح قصة خبرية جاذبة وكيف يمكن استشراف أهمية القصة الخبرية لدى المتلقي وما الفوارق الفنية التي تجعل بعض القصص الخبرية أكثر انتشاراً من سواها التي تحمل محتوى معلوماتياً يكاد يكون متطابقاً.

وستهتم الورشة بشكل خاص بالجانب العملي في كتابة المقال والقصة الخبرية وفق أسس فنية صحيحة وواضحة.

وقال الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إن ورشة أصول كتابة المقال والقصة الخبرية تعد من الورش الهامة ضمن محاور برنامج مختبر الإبداع الأدبي كونها تعنى بإثراء خبرات المشاركين من الكتاب الشباب بمختلف المهارات اللازمة للتعرف والتمكن من كتابة المقال من جهة، ومن كتابة القصة الخبرية من جهة أخرى.

وأضاف ستعمل الورشة على توسيع مدارك المشاركين ودعمهم بالمهارات والإمكانات اللازمة لوضعهم في الطريق الصحيح نحو الإبداع والألق.

يذكر أن مقدم الورشة الكاتب الصحفي محمد عبدالمقصود، أحد أبرز الصحفيين في الدولة الحاصل على أكثر من عشرين جائزة إعلامية من مؤسسات إعلامية وثقافية ورسمية بالدولة.

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