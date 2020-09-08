عودة الحياة إلى مسرح البولشوي في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح أول أمس الأحد مسرح البولشوي المعروف في روسيا موسمه الـ 245 وسط تفشي وباء كورونا.

بدأ الموسم بعرض "دون كارلوس" لجوزيبي فيردي، بطولة السوبرانو الأوبرالية النمساوية الروسية، آنا نتريبكو، بحسب "يورونيوز".

أُرغم مسرح البولشوي على إغلاق أبوابه في مارس 2020 للحد من انتشار الفيروس في روسيا.

وقالت راقصة الباليه سفيتلانا زاخاروف: "آخر عرض لي على المسرح التاريخي كان أداءً لا يُنسى".

أوبرا لإعادة التأهيل

وأضافت مغنية الأوبرا آنا نيتريبكو: "بذل الكثير من الناس جهداً كبيراً. نحن سعداء جداً الآن لتوفر فرصة افتتاح المسرح"، وسيكون "دون كيخوتي دي لا مانتشا" هو العرض الأول للباليه في 12 سبتمبر الجاري.

والبولشوي هو مسرح تاريخي في موسكو يقدم عروض الباليه والأوبرا، وقد كان قبل الثورة البلشفية جزءاً من المسارح الإمبراطورية الروسية.

وتعد شركة بولشوي واحدة من أقدم وأشهر شركات الباليه والأوبرا في العالم، حيث تضم أكثر من 200 راقص.

المسرح هو الشركة الأم لأكاديمية بولشوي للباليه، وهي مدرسة رائدة على مستوى العالم في مجال الباليه.

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