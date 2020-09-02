وفاة راعية التراث الثقافي اللبناني

المصدر: (بيروت - رويترز)

توفيت إيفون سرسق كوكرن، راعية الفنون والتراث الثقافي والمعماري اللبناني، عن 98 عاماً بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.

ونعى «متحف سرسق» الذي ساهمت في إنشائه الراحلة ببالغ الحزن، مشيراً إلى جهدها الكبير في حماية التراث المعماري للبلاد على مدى حياتها.

وتوفيت إيفون أول من أمس، عشية ذكرى مرور 100 عام على تأسيس دولة لبنان، وكانت رائدة في مجال التوعية بالتراث المعماري والثقافي اللبناني.

وهي الابنة الوحيدة لألفريد بيه سرسق أحد أعيان لبنان وزوجته الإيطالية دونا ماريا تريزا، وأسست جمعية حماية المواقع الطبيعية والمباني القديمة في لبنان وتولت رئاستها من 1960 حتى 2002.

وسقط 190 قتيلاً في انفجار مرفأ بيرت وأصيب نحو ستة آلاف بجروح ودُمرت أحياء كاملة شملت العديد من منازل أسرتها.

وتولت إيفون رئاسة لجنة متحف سرسق من 1960 إلى 1966 وكان لها دور حيوي في تطويره في سنواته الأولى.

وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بقصرها، وهو أحد العلامات المعمارية في المدينة.

وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى وقوع أضرار بالغة في 640 مبنى تاريخياً نتيجة الانفجار منها 60 مهددة بالانهيار.

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