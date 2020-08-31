مغامرات متنوعة في جديد «أهلاً سمسم»

المصدر: (عمَّان - البيان)

يعود «أهلاً سمسم»، برنامج الأطفال العربي الذي يقدمه مبتكرو «افتح يا سمسم» وبرامج «سسمي ستريت» حول العالم، إلى الشاشة في موسمه الثاني للأطفال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافلاً بالمغامرات والقصص.

يعكس الموسم الثاني طريقة التواصل التي تستخدمها العديد من العائلات في وقت الجائحة، كما يطبق نماذج لأنشطة مرحة من شأنها بناء المهارات الاجتماعية والعاطفية التي يحتاجها الأطفال للوصول إلى قدراتهم الكاملة. في الوقت ذاته يتعلم أصدقاء «أهلاً سمسم» تقنيات جديدة لمواجهة المشاعر الكبيرة والقوية مثل الإحباط والحزن وطرق للتعامل مع حالة عدم اليقين التي يعاني منها العديد من الأطفال في الوقت الحالي.

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