الحبتور رئيساً للمحافظين في «مؤسسة عوشة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نيابةً عن مجلس رعاية أسرة السويدي وتكريماً لجهود رجل الأعمال خلف الحبتور المبذولة من أجل الحفاظ على شعر الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، حظيت مؤسسة عوشة بنت خليفة السويدي بانضمامه إليها رئيساً للمجلس الأعلى للمحافظين لما له من دور في تخليد ذكرى الشاعرة عوشة بنت خليفة والاحتفاء بإرث هذه القامة الشعرية المخضرمة لمكانتها وإبداعاتها وعطائها الشعري.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس الامناء في مؤسسة أبوظبي للفنون: «إن الوالد خلف الحبتور صاحب رؤية وشخصية وطنية تتميز بصفات الأب القائد وإنه لشرف لنا انضمامه إلى مؤسسة عوشة بنت خليفة السويدي لدوره المحوري في الحفاظ على إسهامات فتاة العرب الأدبية وتثمين دورها في حفظ التراث الشعبي والحفاظ على بصمتها المؤثرة التي أضافتها إلى القصيدة الإماراتية والمكتبة العربية جنباً إلى جنب مع أفراد من أسرة السويدي، هذا إضافة إلى الاهتمام بسيرتها الذاتية ورعايتها وتجميع شعرها واستضافة معرض يعرض مقتنياتها للحفاظ على إرثها الشعري وهو أيضاً مؤسس وراعي جائزة عوشة بنت خليفة للشعر النبطي التي أطلقها بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد الراحلة الخالدة.

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