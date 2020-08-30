نيتفليكس تعرض «ما وراء الطبيعة» خلال الأشهر الـ3 المقبلة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تستعد شركة نيتفليكس لعرض مسلسل «ما وراء الطبيعة»، خلال الشهور الثلاثة القادمة.

ويعد المسلسل من أعمال الرعب والخيال العلمي، ويتناول رحلة الشك التي يمر بها الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، المغامر - ويجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين - حين تنقلب حياته بسبب التشكيك في قناعاته العلمية، ويتعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. ويصحب البطل في عالم «ما وراء الطبيعة» صديقته ماجي، في محاولة لإنقاذ الأهل والأصدقاء من كابوس مرعب يحيط بهم.

البيان قامت بزيارة «بيت الخضراوي» أحد مواقع تصوير المسلسل والتقت فريق مخرجي العمل: عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وتحدثا عن كواليس التصوير والتحديات التي واجهت فريق العمل لتسليط الضوء على الجهد المبذول في الإنتاج، وكيف تم تجهيز ديكورات «بيت الخضراوي» وطبيعة تصميمه ودوره في المسلسل.

وعرض فريق العمل صوراً وفيديوهات لـ«بيت الخضراوي» قبل وبعد التعديل، وتحدثا عن الجهد المبذول في الديكورات والإنتاج. واستعرض إسلام أليكس ودنيا صدقي من فريق المؤثرات الخاصة، وعلي حسام مصمم الإنتاج صور المراحل الخاصة بأبطال المسلسل وكيفية الوصول لكل مرحلة والوقت الزمني المطلوب والحديث عن عدد الأشكال المبتكرة وكيفية تحقيق الشكل الخاص بالمواقع المختلفة في المسلسل.

المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة. المسلسل إنتاج محمد حفظي وعمرو سلامة الذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي.

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