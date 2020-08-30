البرتغالية ليديا جورج تحوز جائزة «فيل»

المصدر: (جوادالاخارا -المكسيك - د ب أ)

فازت الكاتبة البرتغالية ليديا جورج بجائزة «فيل» المكسيكية المرموقة للأدب المكتوب باللغات الرومانية.

وتعد الجائزة التي تصل قيمتها إلى 150 ألف دولار أمريكي إحدى أهم الجوائز الأدبية في أمريكا اللاتينية.

وتميزت مسيرة جورج كما قالت لجنة التحكيم لمعرض الكتاب الدولي بمدينة جوادالاخارا المكسيكية الجمعة «بالأصالة والدقة في الأسلوب والاستقلالية في تقييم الأمور والإنسانية المفعمة».

وتتسلم الأديبة صاحبة رواية «يوم المعجزات» (1980) ورواية «خبر من الضفة الأخرى للشارع» (1984) الجائزة نهاية نوفمبر المقبل خلال انعقاد معرض الكتاب في جوادالاخارا.

ويأمل منظمو المعرض أن يقام برغم أزمة كورونا.

وكانت ليديا جورج حازت جائزة ألباتروس الأدبية عام 2007 والتي تمنحها مؤسسة جونتر جراس الألمانية للأدب.

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