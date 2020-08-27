خبير أوبئة: الذهاب للسينما يعزز نظام المناعة

المصدر: (جاكرتا - د ب ا)

قالت السلطات الإندونيسية أمس إنها سوف تمكن دور السينما من استئناف نشاطها، مشيرة إلى أن الذهاب لدور السينما يجلب الإحساس بالسعادة ويحسّن من مناعة الرواد.

وقال ويكو اديساسميتو، الخبير في علم الأوبئة والناطق باسم قوة المهام المعنية بمكافحة فيروس «كورونا» خلال مؤتمر صحافي: «دور السينما تساهم بصورة كبيرة في الترفيه عن المواطنين لأنها تجعلهم سعداء وتعزز من نظامهم المناعي».

وأضاف أن فريق الخبراء بقوة المهام قام بتحليل الدراسات المعنية بإعادة فتح دور السينما، التي أغلقت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسوف تستقبل دور السينما من تتراوح أعمارهم بين 13 و59 عاماً، ولا يعانون من مرض السكري أو أي نوع من الأمراض الرئوية أو القلبية.

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