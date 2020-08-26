الهولندية ماريكه لوكاس تحوز «بوكر الرواية المترجمة»

المصدر: لندن – البيان، ووكالات

فازت الكاتبة الهولندية ماريكه لوكاس رينيفيلد بجائزة البوكر الدولية لعام 2020 عن روايتها «ذا ديسكومفورت أوف إيفينينج» (مضايقات المساء).

والرواية الفائزة تنافست مع خمس روايات أخرى للفوز بجائزة «بوكر» الدولية هذا العام للرواية المترجمة، وهي أول رواية للكاتبة، التي تتمتع بلغتها تجريبية وشاعرية، فيما نجحت المترجمة ميشيل هاتشينسون في نقلها أثناء ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية.

تدور أحداث الرواية حول فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات تترعرع في مزرعة ألبان هولندية مع عائلتها المتدينة. وقد أشاد تيد هودجكينسون، رئيس لجنة التحكيم للعام الجاري، بـالرواية التي وصفها بـ«المذهلة».

وكان هودجكينسون، قد قال قبيل الإعلان عن النتائج، إن الروايات الست التي تتنافس للفوز بالجائزة التي تقدر قيمتها بـ50 ألف جنيه (66 ألف دولار) «كانت مترجمة بشكل جيد للغاية».

والجائزة مقسمة بالتساوي بين المؤلف والمترجم.

وأضاف هودجكينسون: «كنا نبحث عن روايات تتسم بأسلوب واضح وقوي، تأسرنا وتبقى معنا».

وقالت فاليري لويسيلي، إحدى أعضاء لجنة التحكيم: «لقد اخترنا روايات جريئة وتجريبية وليست تقليدية على الإطلاق».

يذكر أن جائزة بوكر الدولية بدأت في عام 2005، كجائزة نصف سنوية للمؤلفين للغات الأجنبية، التي تتاح أعمالهم بشكل واسع باللغة الإنجليزية. ومن عام 2016، تم تغيير الجائزة لجائزة سنوية لكتاب مترجم واحد.

وتم تأجيل مراسم تسليم الجائزة هذا العام في مايو الماضي، بسبب قيود التباعد الاجتماعي وتم استبدالها بـ«حدث رقمي» جرى أمس.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة بوكر الأساسية للرواية في أكتوبر المقبل.

يذكر أن دار العربي للنشر والتوزيع، من مصر، حصلت على حقوق ترجمة الرواية ضمن 11 رواية وكتاباً من هولندا استحوذت عليها، وستصدر الترجمة العربية للرواية هذا الصيف.

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