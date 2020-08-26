«دبي للثقافة» تثري فضاءات الإبداع بـ«الفنون التشكيلية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالتعاون مع مركز «عكاس للفنون البصرية» برنامجاً تدريبياً متخصصاً ضمن «برنامج الفنون التشكيلية» شمل سلسلة من ورش التصوير الفني بقيادة نخبة من الفنانين الرواد والشباب المتخصصين في هذا المجال.

وتهدف هذه الورش، التي أتاحتها الهيئة للمواهب الإبداعية الواعدة والمهتمين بالفنون التشكيلية من جميع الأعمار والجنسيات في دولة الإمارات، إلى تمكين الموهوبين في شتى مجالات الفنون البصرية من أبناء الإمارات والمقيمين فيها، وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن فضاءات إبداعاتهم واستكشافها.

وانطلاقاً من أهمية توثيق الحياة اليومية بشكل فني جميل يترك رصيداً تتعرف من خلاله الأجيال القادمة إلى طبيعة الناس وحياتهم، وأسلوب معيشتهم بكل تفاصيلها، ضمت سلسلة ورش العمل التي أقامتها «دبي للثقافة» محاضرة بعنوان «تصوير الشارع» قدّمها الفنان الإماراتي الموهوب المتخصص في التصوير الفوتوغرافي، فيصل الريس، في مركز «عكاس للفنون البصرية» على مدار يومين، واستهدفت الموهوبين المبتدئين في هذا المجال من عمر 18 وما فوق.

كما ضم البرنامج ورشة عن «رسم الدودلز» قدمتها الفنانة أروى الحاطي عبر برنامج «زووم»، رحبّت بالجمهور من جميع الأعمار، وهدفت إلى إثراء معارف المشاركين عن «فن الدودلز»، أو رسم الخربشات، وفوائده على المستويين النفسي والذهني.

خبرات

وأكد خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة»، أهمية مثل هذه الورش في تمكين المشاركين من اكتساب مهارات من شأنها الإسهام في تطوير قدراتهم وتحفيزهم لإطلاق إبداعاتهم وشغفهم في مجال الفنون التشكيلية.

مضيفاً: «انسجاماً مع خارطة طريقها الاستراتيجية المحدّثة، تسعى «دبي للثقافة» عبر هذه البرامج إلى دعم منظومة بيئية تشجع على نمو المواهب الناشئة ضمن المنظومة التعليمية وخارجها تسهم في إلهام الجيل الجديد وحثه على التواصل والإبداع».

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