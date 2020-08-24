«لامية العرب» محور أمسية نقاشية نقدية «عن بعد»

المصدر: دبي - البيان

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة الخميس أمسية أدبية عن بعد، خصصت لنقاش كتاب (لامية العرب: قراءة نقدية أنثروبولوجية) لمؤلفه الباحث ضياء الجنابي، وهو من إصدار دائرة الثقافة في الشارقة عام 2019، وناقش الكتاب الدكتور محمد الأمين السملالي، الباحث اللغوي في الدائرة، وعقب عليه الباحث والإعلامي فواز الشعّار، وأدار الأمسية محمد ولد محمد سالم رئيس اللجنة الثقافية في النادي، وتابعها عدد من المثقفين، وفي مقدمتهم علي المغني نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

في مستهل مداخلته عرف الدكتور محمد الأمين السملالي بالكتاب الذي ينقسم إلى سبعة فصول، مبيناً الأسباب التي دعت المؤلف إلى تأليف الكتاب، وهي تقديم «لامية العرب للشنفرى» هذه القصيدة العملاقة المهمة إلى الجيل العربي المعاصر والأجيال القادمة من الذين لم يتنعموا بمثل هذه النفائس الإبداعية المهمة ذات الذائقة الرفيعة في أدبنا العربي.

وتوقف الباحث عند كل واحد من فصول الكتاب بالشرح والنقاش. ولم ينسَ الباحث أن يستعرض نماذج من القصيدة اللامية، تبين مدى نصاعة وقوة بيانها وجمال تصويرها، ورفعة نفس صاحبها.

وفي تعقيبه على المناقشة قال الباحث فواز الشعار: لقد حظيت لامية العرب باهتمام النقاد والشراح كما لم تحظَ قصيدة عربية، لمكانتها المتميزة، حتى زاحمت شهرتها المعلقات.

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