«استشاري المتحف الرقمي» يعقد اجتماعه الأول

المصدر: (الفجيرة – البيان)

عقد المجلس الاستشاري للمتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي، إحدى مبادرات جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الخميس الماضي، اجتماعه الأول للعام 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم»، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية.

ويضم المجلس في عضويته: الدكتورة نجاة مكي، وعبيد سرور، وعزة القبيسي، وخليل عبدالواحد، ومبارك محبوب، ومريم البلوشي. ويسعى إلى توثيق الحركة التشكيلية في دولة الإمارات وتعزيز الوعي بالثقافة البصرية، بالإضافة إلى خلق منصّة جديدة تمكّن الجمهور العربي والدولي من الاطلاع على الفن التشكيلي الإماراتي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة فنية عالمية.

وسلط الاجتماع الضوء على النهضة التشكيلية التي تشهدها الإمارات حالياً والبنية الأساسية الموجودة في الدولة والتي تستمد مرجعيتها من رؤية عميقة تستهدف تنمية الإنسان عبر استراتيجية نهضوية متكاملة تعتبر الفنون أحد أبرز تجلياتها. كما أكد المجتمعون على أهمية المتحف الرقمي باعتباره نواة لمتحف فني رائد على أرض الواقع. واستعرض المجلس المسائل المتعلقة بتحديد آليات العمل.

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