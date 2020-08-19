«بيت العود في ضيافتك» مع مقطوعات إسبانية ولاتينية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تتواصل سلسلة الجلسات الموسيقية الافتراضية «بيت العود في ضيافتك» مع إحياء الجلسة السابعة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء في فعالية فريدة عابرة للثقافات، حيث سيقدم موسيقيو بيت العود بقيادة نصير شمة مقطوعات موسيقية متنوعة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية باستخدام آلات موسيقية عربية.

تقام هذه الجلسة بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبإشراف فني من أستاذ العود العراقي نصير شمّة، وتتضمن برنامجاً متنوعاً يقدم من خلاله نصير شمّة وموسيقيو «بيت العود» مجموعة من المقطوعات الإسبانية واللاتينية على آلات عربية مقدمّين بذلك تجربة موسيقية استثنائية.

يبدأ الحفل عند تمام الساعة 9 مساءً، ويتضمن مقطوعة «مالاجوينا والأندلس» للمؤلف أرماندو رومبا، والتي سيتم تأديتها برؤية جديدة، ومقطوعة «تيكو تيكو» للمؤلف زيكوينها دي أبرو، ومقطوعة «كانكون ديل مارياشي» للمؤلف باكو رينتيريا، هذا إلى جانب موسيقى المؤلف جيراردو موتاس رودريغوس «لا كومبارسيتا»، ومقطوعة «بور أونا كابيزا» للمؤلف كارلوس جارديل.

وتأتي الجلسات الموسيقية الافتراضية «بيت العود في ضيافتك» استكمالاً لسلسلة «نصير شمّة والأصدقاء»، بهدف نشر رسالة أمل وتفاؤل خلال أزمة الجائحة العالمية التي يعيشها العالم.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز