السركال أفينيو في دبي تستهل برامج حفلاتها الموسيقية الحية

المصدر: دبي - البيان

احتضنت واجهة «السركال أفينيو»، في دبي، أول من أمس، أول حفل موسيقي مباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ مارس الماضي، أقيم في قاعة مناسبات كونكريت، وقدمت خلاله العازفة الروسية ماشا، معزوفات موسيقية متنوعة على آلة الساكسفون، وسط حضور جيد. ونظمت الفعالية «ذي فريدج»: «The Fridge»، مستهلة بها برنامج حفلات موسيقية متنوعة، قادمة ضمن برنامج متنوع تعود معه الموسيقى النابضة بالحياة ضمن سلسلة الحفلات الصيفية في الواجهة، إذ يشابه الحدث المهرجانات المصغرة الانتقائية.

وتكمل سلسلة الحفلات الموسيقية الصيفية الخاصة حفلاتها المتبقية في قاعة مناسبات كونكريت، الواقعة في قلب شارع السركال الشهير بدبي، كل أثنين، في سياق برنامج مثير ومتنوع، ويمتد حتى 29 أغسطس.

تتميز الحفلات بتميز التنسيق والإبهار المختلف، وتتنوع مع الموسيقى اللاتينية وموسيقى الجاز فيوجن وموسيقى سول الجديدة وموسيقى ريذم أند بلوز الشعبية وموسيقى البوب والموسيقى الخليجية. وتعد سلسلة حفلات «The Fridge» الصيفية الخاصة جزءاً من الروعة الممتدة على مدار سبعة أسابيع خلال صيف دبي، الذي تميزت نسخته الثالثة والعشرون بالعديد من الفعاليات.

وتقدم الحفلات أليكساندرا كرستيك، عازفة موسيقى السول الجديدة والجاز وموسيقى ريذم أند بلوز، في يوم 24 أغسطس، حيث تقدم أليكساندرا أداء منفرداً حميماً وقوياً. وفي 29 أغسطس الجاري سيكون الحفل الختامي لسلسلة الحفلات الموسيقية الصيفية الخاصة ليكشف عن الغناء المذهل والحضور المميز للفنان الإماراتي فهد العارف.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز