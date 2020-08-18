أريج الشعر يكسر عزلة الحجر في المفرق الأردنية

المصدر: (المفرق - البيان)

ضمن أطر التعاون الثقافي التي أسس لها بيت الشعر في المفرق قاعدة محلية واسعة في الأردن، أقام البيت أمسية شعرية تفاعلية، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد بمركز إربد الثقافي، بعد أن جرى رفع الحظر الجزئي عقب جائحة كورونا، وشارك فيها 4 شعراء وهم: عمر أبو الهيجاء، والسوري محسن الرجب، وعاقل الخوالدة ومحمود أبو سنينة.

مدير ثقافة محافظة إربد الشاعر والقاص عاقل الخوالدة تولى إدارة الأمسية ووجّه بطاقة محبة واعتزاز وتقدير للشارقة «عاصمة الأدب والفكر والثقافة». وأشاد بدور بيت الشعر على الساحة الأدبية في المملكة الأردنية الهاشمية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز