قوافي الشعر تتغنى بجهود الإمارات صانعة السلام ومصدر الخير والمحبة

المصدر: دبي - خلود حوكل

أشاد شعراء إماراتيون وخليجيون، في أشعارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجهود الإمارات ودورها الدولي في حل النزاعات بالوسائل السلمية وعبر الدبلوماسية والحوار السياسي، وهو النهج الذي تكلل، أخيراً، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل « الاتفاق الإبراهيمي»، التي تم الإعلان عنها في إعلان ثلاثي، إماراتي أمريكي إسرائيلي، كان من نتائجه الأولى إيقاف ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية، وكسب وقت لتحريك عملية السلام في المنطقة.

وعبّر الشعراء عن تقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودوره الرئيس في التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي مثّل بشهادة دول العالم إنجازاً تاريخياً يحسب للإمارات، مؤكدين ان الإمارات حريصة على حقوق وقضايا العرب جميعاً، وأنها كانت ولا تزال تدافع عن قضايا الأمة وتحرص على صون حقوق الشعب الفلسطيني، بكل السبل.

هـذا الـرجـل ربـي يسلـم كـفـه

‏وقـف على اسرائيل ضم الضفه

‏وكانـت اسرائيـل.. العـدو الأكبر

‏ومن بعد ماكانت بقت في صـفه

جمعة الغويص

غيّر العالم فقط بمْكالمه

ورد مجد القدس لأجل المسلمين

طاب (بو خالد) نعم من سالمه

وخاب من عاداه (ع) طول السنين

حكمته في كل وقت ٍ والمه

وكلمته ميثاق للصدق ويقين

للسلام وللقلوب الحالمه

شيخنا (محمد) ملاذ العالمين

عتيق الكعبي

هذي إمارات المحبه والسلام

‏من عاش فيها عاش في امن ونعيم

‏افعالها اكبر من حدود الكلام

‏ومنهاجها واضح على النهج السليم

‏اعوام نشهد في فلسطين الخصام

‏يلين حاضاها الكريم ابن الكريم

‏بن زايد محمد عليه (ازكى سلام)

‏كل المعالي دونه وفعله عديم

حمد البلوشي

واصل قرارك وسر في عرضك وطولك..

‏لا تلتفت لـ الزمان وينشغل بالك.

‏دسّم شواربك لابو شارب يطولك..

‏خذ من سنام السمين وقنّد ادلالك.

مصبح بن علي الكعبي

أشهد أنك سيدي روح السلام

‏يافخر كل العرب والمسلمين

‏يا سياسينا المحنك والهمام

‏راعي الطولات يالطود الفطين

‏بعد ما طال الجدل خمسين عام

‏بك تحقق حلم حل الدولتين

ذياب المزروعي

يا شيــخ تستاهل التقديـــر والاحتــرام

‏تحفظ حقوق العَرب يوم العرب غافلين

‏كنك تقول: (افرحوا يامدورين السلام،

‏باكر تصلّونِ وِسط القدْس يامسلميــن)

‏حمده المر

‏انت الفخر يا بوصلة وجه السلام

‏على الصعيد العالمي والسيادي

‏عظيم إنجازك.. ما يوفيه الكلام

‏مثل: التطوّر في ضواحي بلادي

‏خلقك ربي للمواقيف الجسام..

‏لا خضّبن عوج الرقاب الهنادي!

‏حمدان المحرمي

قوم يا تاريخ سجل ملحمه

‏يوم بوخالد رفع راية سلام

‏وبشجاعة وبقياده ملهمه

‏تفتح أفاقٍ جديده بإلتزام

‏يرسم آمالٍ ويهدي مكرمه

‏لأجل أجيالٍ تربت بالركام

عبد الرحمن المطيوعي

‏يا سيد علوم السياسة والإعلام

‏اللي مشوه بعام جبته باسابيع

عيده الجهني

سحب بساط متاجرين القضيه

‏والأقنعه طاحت ولايعرف الخوف

‏يصيدها حيه وصيدته حيه

‏وهذا محمد يفعل وكلٍ يشوف

ناصر بن يروان النيادي

سيدي فارق عن العالم جميع

‏وش نخلي من كلام ووش نقول

‏واضحٍ للناس في الكون الوسيع

‏غيمةٍ في كل دار ألها هطول

‏كلّما وضع العرب قرّب يضيع

‏ينتشل الأوضاع في لحظة ذهول

‏دايماً له موقف وردٍ سريع

‏ردٍ يحل الذي ما له حلول

سالم محمد الكعبي

من إمارات الوفا طــار الحمام

‏سِرب يرحل بالوفا وسربٍ يعود

‏فعلنا يسبق تفاصيل الكلام

‏صادقين الوعد نوفي بالعهود

‏حلمنا نزرع في عالمنا السلام

‏والأمل والحب للعالم يعود

حسان العبيدلي

عليك أسمى سـلام الحب وازكى سلام

‏يا مـن وهبت السلام لمن أراد السلام

‏لك يا الفلاحي مواقف في سلام وحروب

‏وانا اشهد انك كفوّ في حرب والّا سلام

‏لله درّك يا (بو خالد) يا تاج الفخــر

‏اثبت ان المكارم فـ الرضا والخصام

‏سلطان مجلي

‏اللي ترك في كبد خصمة علامة

‏خلاه ميت حي ميت ولا مات

‏قضية الشرق وقضية سلامة

‏بوخالد انهاها بدون اجتماعات

‏محمد بن فطيس

‏سلام الله على دار السلام

‏سلامٍٍ عانق العليا بسلامه

‏بشايرها كما وبل الفمام

‏تقدّم خيرها مع الابتسامه

‏لها بو خالد الفذ الهمام

‏حبكها حبكه تناسب مقامه

‏تهيّا وانتخى ولبى وقام

‏وياب اللي عجز غيره مرامه

‏وخلى الفعل يحكي هب كلام

‏فعلها قبل ما يدري إعلامه

‏سيف كميدش

ملت القدس الحزينه مـ الكلام

‏ واقعياً.... تنتظر منّا فعل

‏تاجروا فيها.... مدى ستين عام

‏ و الامــور تعقّدت من غير حل

‏و اليهود.... اذا نعايشهم سلام

‏ عاهدوا من قبلنا.... خير الرسل

‏حلّها عندك.... يا حلال السلام

‏ يوم عالجت القضايا.... بالعقل

راشد بن غليطه الغفلي

الزعيم القايد الفــــذ المحنّـــك

حلّها يـــوم الوضِـــع ماله حلول

لبّى صوت القدس بالحكمه تحرّك

وخلاّ أهل الحقد تقرع بالطبول

مريم النقبي

عـزك الـي تـعبده ربـي و ربـك

‏رايـتـك مـرفوعه وشـعبك تـحتها

‏يامحمد سر و أمان الله بدربك

‏كــل هـالأمـه بـيـدك مـصلحتها

‫عوسج‬‬

وراك يا محمد وراك

في حرب وْلا في سلام

شعبٍ تربى في ذراك

ماله بعد قولك كلام

نود - الإمارات

فخر العروبه وعزها وناموسه

نحيا بْذراه ونحتمي في فيّه

كل القصيد بشيخنا يتنومس

يحلى بوصفه وذكره وطاريّه

علي بن شميل الكعبي

القايد اللي لجل داره تفانى

لبّس بلاد الخير من عزّه بشوت

والحمد لله يوم ربي عطانا

بوخالد اللي شعبنا فيه مبخوت

نحنا السلام الدايم لْمن بغانا

واللي يعادينا.. ف نحنا له الموت

سلطان سيف الكعبي

الحل دامه عند أبو خالد يفوز

هو زعيم المرجله الفذ الحكيم

كلمته حكمه،، وفي قوله كنوز

يحفظه رب السما دايم مديم

نهلة النقبي

يا بوخالد يا ذرانا لكل كايد

نحتمي بك إن بنا كادت أمور

درع ثابت من نسل والدنا زايد

معتلي الجوزاء ونجمه بس نور

سيدي محمد حوى خير العوايد

يعدل العوجاء بلا ظلمٍ و جور

يروي الأمة و يسقيها موارد

يحضن هموم الوطن كلما تثور

بعد ربي يسبغ النعمة يعايد

يبهج المحزون يجبرها الكسور

ياغلاته عند شعبٍ به يزايد

رافعٍ راس الوطن شامخ فخور

حمدة العوضي

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