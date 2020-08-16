«المصلى» في الحصن يحصد جائزة معمارية عالمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

فاز «المصلى»، الصرح الأيقوني في منطقة الحصن، بجائزة مرموقة جديدة لتصميمه المعماري عالمي المستوى، التي تُضاف إلى سجل التميز الحافل، الذي تفخر به إمارة أبوظبي.

تم اختيار «المصلى» في المرتبة الأولى في جائزة «إيه+ أركتايزر» العالمية عن فئة التصميم الداخلي والأسقف الإبداعية؛ متفوقاً على المشاريع الدولية المشاركة في الجائزة.

وتعد «إيه+ أركتايزر» من أكبر الجوائز العالمية، التي تسعى إلى تكريم وتسليط الضوء على أفضل مشاريع الهندسة المعمارية كل عام، حيث تستقطب آلاف المشاركات سنوياً، وأكثر من 400 مليون زائر إلى موقعها الإلكتروني. وتهدف إلى ترويج وتعزيز أهمية المشاريع الهندسية الهادفة في العالم، ودعم المنتجات، التي تدخل في تأسيس هذه المشاريع المتميزة.

وحصل «المصلى»، الذي طورته دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، على المركز الأول في الفئة الثقافية؛ متفوقاً على منافسيه النهائيين من ديترويت، ولشبونة، وكذلك بكين وخفي في الصين.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بالإنابة: «حقق «المصلى» في منطقة الحصن مكانة عالمية متقدمة، بحصوله على هذه الجائزة المرموقة لتصميمه المعماري المتميز. وتؤكد هذه الجائزة أن جهود الدائرة والتزامها الراسخ في جميع أنشطتها وأعمالها تحظى بتقدير واهتمام عالميين».

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