«جزيرة أبوظبي: تاريخ منذ القدم»..جديد أكاديمية الشعر

المصدر: (أبوظبي - وام)

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، كتاب «جزيرة أبوظبي: تاريخ منذ القدم 1580_1966».

ويرصد الكتاب الذي ألفه علي أحمد الكندي المرر، في 230 صفحة من القطع الكبير، تاريخ أبوظبي ليكون واضحاً للعيان، كما جاء في تقديم المؤلف للكتاب، حيث أكد ضرورة هذا الرصد وحاجة المجتمع إليه.

ويعد الكتاب توثيقاً لتاريخ جزيرة أبوظبي وسكانها من حيث نشأتها والظروف المحيطة فيها، وتاريخ مشيختها وتعاقبهم على إمارتها، وتركيبة سكانها والأعمال التي امتهنوها، وتطورها عمرانياً واقتصادياً وثقافياً، بداية من سنة 1580 التي مر فيها بأبوظبي التاجر البندقي جسباروا بالبي، وذكر العرشان المبنية فيها، ثم تحولها إلى عاصمة بني ياس عام 1795م.

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