ندوة الثقافة والعلوم تكرم التشكيلي العراقي محمد فهمي

المصدر: دبي - البيان

كرمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، الفنان التشكيلي العراقي محمد فهمي، الذي يغادر دولة الإمارات إلى نيوزيلندا، بعد أكثر من 40 عاماً من الإقامة في دولة الإمارات، شارك خلالها في تأسيس العديد من الجمعيات والروابط الفنية، وكان صديقاً لجميع فناني الإمارات التشكيليين والمؤسسات الثقافية، وعلى رأسها ندوة الثقافة والعلوم التي صمم الكثير من مطبوعاتها، وأخرج العديد من احتفالاتها وجوائزها السنوية.

حضر حفل التكريم معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والأديب عبدالغفار حسين، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وضيوف مجلس الندوة الأسبوعي وأصدقاء وزملاء الفنان.

وأشاد معالي محمد المر بمسيرة الفنان محمد فهمي الممتدة على مدى العقود الأربعة الماضية في دولة الإمارات، وما سبقها، مشيراً إلى إسهامه في رفد حركة الفن التشكيلي بأعمال شكلت مرحلة من أهم مراحل الفن التشكيلي في الدولة. وأشاد بكفاءته وتميزه، وإخلاصه لفنه وعمله. كما ألقى بلال البدور كلمة، شكر فيها الفنان محمد فهمي على كل ما قدمه لندوة الثقافة والعلوم منذ تأسيسها في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وتمنى له التوفيق في حياته المقبلة، وقدم له بهذه المناسبة شعار الندوة وشهادة تقديرية من مجلس إدارة الندوة.

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